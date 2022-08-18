三度遲交選舉廣告支持同意書　李家超申豁免刑責獲批　須付6.4萬元訟費

【有線新聞】行政長官李家超競選時三度遲交選舉廣告支持同意書副本，入稟申請豁免刑罰獲法庭批准，但須支付約6.4萬元的訟費。

李家超早前入稟高等法院，承認4月參選行政長官期間沒有按《選舉程序規例》，在刊登選舉廣告後一日提交三份同意書副本，要求法庭豁免刑罰獲批。

法官在書面判辭指考慮辯方理據後，接納李家超競選辦是因為缺乏溝通、時間緊迫、人手有限等原因導致遲交。又指競選辦之前處理了約800份支持同意書，全部沒有違規，無理由特別要漏報三份同意書，認為事件是疏忽所致，競選辦亦在事後即時糾正，之後再無類似的情況發生。法官認為遲交文件時間相對短，不認為是有惡意及不真誠， 批准豁免罰款或監禁等刑罰。

雖然李家超成功獲法庭豁免刑罰，但都要支付訟費共64,289元。