初選案｜29人認罪　官撤報道限制　控方百頁詳列各人欲促成攬炒顛覆政權

【有線新聞】民主派初選案47名被告中，包括港大前法律系副教授戴耀廷在內，共有29名被告表明認罪。

因應法庭解除報道限制，傳媒可以披露案件交付程序的內容，包括各個被告的答辯意向。29名表明認罪的被告中，包括被視為案件主腦的戴耀廷、區諾軒、趙家賢和鍾錦麟，其餘都是參與初選的人，包括多名立法會前議員：民主黨胡志偉、尹兆堅；公民黨的楊岳橋、毛孟靜；另有朱凱廸等。

袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智恆雖然認罪，但只同意部分案情。餘下18名被告則不認罪，包括有份策劃初選的吳政亨。報道限制解禁，控方過百頁案情亦都公開。

控方在草擬案情，將47名被告分成兩批，戴耀廷等5人是組織者，控方指戴耀廷的「攬炒」路線圖，終局是要在香港引發血腥鎮壓、外國制裁，企圖明顯是顛覆國家政權。

民主派的初選計劃，要數到2019月12月10日，國安法實施前由首被告戴耀廷提出。他在蘋果日報發表文章，題為「立會奪半」、「走向真普選重要一步」，提倡以「攬炒」為主要手段，取得立法會大多數控制權，不問內容、利弊，都否決政府的財政預算案，迫使特首解散立法會，癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

期間他不斷公開宣傳2020年4月提出「真攬炒十步」路線圖，終局是要在香港引發血腥鎮壓，游說外國對中央及香港，實施政治和經濟制裁，案情形容他的企圖明顯是顛覆國家政權。

要在立法會取得超過35席，戴耀廷聯同區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和吳政亨共同策劃民主派初選，案情指他們分工明確，戴耀廷負責協調初選機制及共同綱領，區諾軒負責籌辦初選論壇，民主動力召集人趙家賢負責初選安排等。

案情指七一國安法實施當日，戴耀廷曾與其他發起人討論國安法罪行，但他在之後的記者會說以他的法律認知，初選並不違法。

控方指國安法實施後，被告仍沒有放棄計劃，六場初選論壇吸引近40萬人次收看，到2020年7月11及12日，有超過60萬人，在251個票站投票。

政府一個月後，因應疫情押後立法會選舉，期間部分被告繼續撰文、訪問，及在社交平台宣傳「攬炒」，案情指如果立法會選舉沒有押後，被告的計劃會破壞政府運作和穩定，嚴重影響香港市民生計。