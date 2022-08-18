佩洛西訪台｜美助理國務卿批北京藉詞改台海現狀　料施壓或持續數月

【有線新聞】美國助理國務卿康達批評，北京以眾議院議長佩洛西訪台為藉口，試圖改變台海現狀，又預期北京的施壓行動會持續幾個星期甚至幾個月。中方較早前再重申是美方無端挑釁在先，要承擔一切後果。

美國東亞及太平洋事務助理國務卿康達出席一場視像會議時，提到眾議院議長佩洛西月初訪台，批評北京反應過度，以此為藉口加強對台施壓，試圖改變台海現狀，並預期北京施壓的行動會持續數周至數月。

康達又指美方已表明一中政策不變，不支持台獨，反而北京加強脅迫言行嚴重破壞區域穩定，構成誤判風險，威脅台海和平穩定。康達重申美方不希望出現危機，會冷靜堅定應對，國會議員定期出訪行程及美軍例行通過台海均會如常繼續。

對於中國駐美大使指責美方挑釁在先，國務院發言人表示不評論，但強調美方準備好跟台灣合作應對長期挑戰。

台灣駐美代表蕭美琴接受路透社專訪時則形容，遭到霸凌的受害者需要朋友，大陸的行徑激發起更多對台灣的關注及同情，促使其他國家的議員更有興趣訪台。

在北京，外交部較早前回應美方，指中方反應過度的批評，強調是美國無端挑釁在先，中方正當維權，破壞台海和平穩定的是美方，玩火者絕對沒有好下場，美方必須承擔一切後果。