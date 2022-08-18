童樂居虐兒案　30歲女職員認襲擊兩名一歲男童囚6個半月　官斥毫無憐憫之心

【有線新聞】童樂居集體虐兒案，再多一名幼兒工作員判囚，監禁6個半月。裁判官批評被告毫無憐憫之心，不專業及卸責，需要嚴懲。

30歲女被告張惠燕，案發時是童樂居職員，是案件中第3個認罪的被告。她承認去年在童樂居內兩度襲擊、虐待或忽略兩名1歲男童。第一次是去年11月，一名1歲男童站在嬰兒床上抛下被鋪，被告伸手打其頭部，令男童跌倒在床上，被告其後再掌摑他臉部；事隔數天，另一個1歲男童在嬰兒床上玩玩具，被告大力搶走玩具再推他的頭部致其撞到床邊，又多次掌摑他臉部。

裁判官判刑指，被告的行為毫無憐憫之心，兩名兒童只得1歲、身體脆弱，被告兩次襲擊均針對頭部有機會令兒童腦部受創，雖沒有證據指兩名兒童受長期傷害，但他們必定感到痛楚，而兩名兒童受襲擊時根本無法躲避。裁判官又指，當時不少兒童目擊事件發生，證明被告不介意被看見加重嚴重性，法庭需要傳達明確訊息予兒童照顧者。兩項控罪分別判14星期及4個月，其中4星期同期執行，總刑期6個半月。

裁判官批評被告是有經驗的照顧者，應該清楚知道行為會帶來傷害，即使解釋是衝動及工作文化所引致，也是毫不專業與推卸責任，是極端錯誤的做法。