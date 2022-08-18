美台同意啟動21世紀貿易倡議談判

【有線新聞】美國和台灣同意就21世紀貿易倡議展開談判，台方希望下月舉行首輪會議，並商討應付經濟脅迫。北京警告美國不得借經貿名義向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

美台就貿易倡議達成談判授權共識，行政院經貿總談判代表鄧振中說，期望雙方9月便舉行首輪會議，討論貿易便利化、中小企業等，又表示雙方可討論如何應付來自第三國經濟脅迫。

鄧振中：「在實施經濟脅迫的就是中國，他經濟脅迫的對象不只是對美國、對台灣，對很多國家都有這個經濟脅迫的作為，所以這個對於世界經貿秩序傷害很大。」

台方指會在公平、對等的基礎上協商，談判不涉及關稅，但目標是強化台灣整體經濟實力，促進台美農產品貿易和協助中小企業拓展美國市場，期望盡快有成果、簽署貿易協定，更有助推動台灣加入，跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP。

美國貿易代表處指，雙方討論的11個經貿範疇，包括制定良好法規、反貪、加強中小企貿易、農貿及電子商貿等，期望達成高標準承諾，深化雙方貿易投資關係。 在北京、外交部和商務部均堅決反對，美台啟動貿易倡議談判，敦促美方恪守一個中國原則，不要一錯再錯。

外交部發言人汪文斌：「停止任何形式的美台官方往來，不得與中國台灣地區，商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向台獨分裂勢力，發出任何錯誤信號。」