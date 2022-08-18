本地確診再破6,000宗　當局指數字緩慢向上或因BA.5個案增　籲市民盡快打針

【有線新聞】本港新增6,054宗確診，繼3月底後再破六千，本地個案佔5,800多宗，多5人離世。衞生防護中心說數字一直緩慢向上，可能與老人家及幼童接種率偏低有關，呼籲他們盡快接種。

新增個案當中，超過5,800宗是本地個案，上一次總數多於6,000宗是3月31日。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「總體趨勢無下跌，一直都在上升，但趨勢是慢慢。我想有少許原因是BA.5的個案上升，可能有很多人未打針或之前未感染過，未必有免疫力，特別是小朋友或老人家，打針率都欠了一點。」

多6間院舍有個案，醫管局上月更新指引容許臨床情況許可的院友，出院前做一次核酸檢測，CT值大於30就可以出院。有報道指有院友返回院舍後再出現病徵，導致22名院友要檢疫，其中3人中招，醫管局澄清並非事實。

醫管局總行政經理關慧敏：「這名病人是在8月3日出院。我們見到她其中一次（檢測）CT值高達38.4，所以在溝通後我們在8月2及3日都跟長者做多了一次核酸檢測，結果都是呈陰性，那22位長者的核酸測試都是陰性，不過有3位長者因應他們本身的病需要照顧，所以入了醫院處理本身的長期病。」

醫管局又說住院的確診者有一成來自院舍，平均留院約一星期。6月底至今，有47名長者因CT值低於30被送往暫託中心。