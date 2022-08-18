日本著名時裝設計師森英惠逝世　終年96歲

【有線新聞】日本知名時裝設計師森英惠逝世，終年96歲。森英惠是日本時裝設計的先驅，經常以蝴蝶作為創作意念，並擅長將和服傳統融入西式服裝融入，70年代成為第一位打入巴黎高級時裝界的日本設計師。

森英惠的時裝設計，色彩斑斕奪目，更經常運用到蝴蝶元素，這個風格可說貫徹她整個設計生涯。

1926年出生於島根縣，25歲就在東京新宿開設工作室，在50年代日本電影全盛時期，為數百部作品擔任服裝設計。

憑住首次在紐約舉行的個展，發表融合東西文化的作品，森英惠在國際舞台上大放異彩，打破當年外國人心目中，日本衣物就是廉價貨的印象。1977年更成為首名加入巴黎高級時裝公會的日本人，是日本時裝設計的先驅。

森英惠：「在事業上，自己的根是十分重要的日本文化與西方文化截然不同，我覺得是瑰寶。」日皇德仁與雅子皇后在1993年成婚時，雅子的婚紗也是出自她的手筆。

高貴、典雅、融入和服傳統元素，森英惠的設計意念還用於家居用品，走入大眾。她亦曾為航空公司的機艙服務員及巴塞羅那奧運日本代表團設計服飾。