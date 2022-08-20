【小事大意義】誰來照顧我 : 弱勢社群人人關注　照顧者情緒壓力難紓解

【有線新聞】社會常常關注長期病患和弱勢人士，卻忽略他們的照顧者，照顧者可謂24小時工作，飽受情緒和經濟壓力卻無從抒發。

65歲的世潔早年患上末期肺癌，情況穩定後卻到媽媽患上各種長期病患，她全天候照顧94歲的媽媽，今集便看看她如何克服困難和紓解自己的情緒。