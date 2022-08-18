網上充斥東南亞招聘廣告　疑詐騙集團仍然運作　前區議員接求助涉投資、情緣騙案

【有線新聞】現時社交平台仍充斥大量東南亞高薪招聘廣告，懷疑詐騙集團仍然運作中，有前區議員指接獲數宗求助個案，主要涉及網上投資及情緣騙案。

近日揭發不少人被拐騙至柬埔寨等東南亞地區「賣豬仔」，記者在社交網站仍找到這類招聘廣告，以高薪、賺快錢、無學歷要求作招徠，吸引市民到東南亞地區工作。部分沒有提供公司名稱，申請者可以選擇泰國或緬甸工作，毋需工作經驗，只需懂電腦打字聊天便可，聲稱月薪有機會高達港幣約8至13萬元。

記者根據其中一個廣告的聯絡方法，在手機應用程式聯絡到一名招聘者，他說廣東話，聲稱高薪聘人到柬埔寨一間賭場做客服、包食包住，毋需任何面試，便多次要求記者提供護照等個人資料，協助訂機票飛往當地。

招聘者：「員工宿舍與公司位於同一處，與賭場的位置相同，所以員工宿舍也是這個地址。」記者翻查資料，發現他提供的地址位於柬越邊境，其中一個詐騙集團集中地巴韋市，對方亦未能出示確切的地址及公司證明。

油尖旺區議會前副主席余德寶說，最近收到數宗港人在東南亞網騙工作的求助，相信組織在香港有接頭人，余德寶：「接頭人很大機會是本地人、香港人，一定是很熟悉廣東話才可以透過網上情緣，包括一些網上投資方法，其中求助的街坊正是墮入投資的騙局。」他估計未來會愈來愈多同類騙案，希望政府加強宣傳，防止年輕人跌入陷阱。