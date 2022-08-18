香港超級足球聯賽　香港U23冀新球季繼續進步

【有線新聞】以年輕球員為主的香港U23，積極備戰新球季，主教練司徒文俊希望，球員在實戰中成長。

去年成立的香港U23，今季人腳有不少變動，大約10位新兵加盟，包括18歲的李俊諺。

香港U23球員李俊諺︰「今年第一年踢超聯，一定會有緊張，之前踢南華甲組，知道職業踢法如何、速度如何，速度快、碰撞較多，來到超聯這些都要做得更好。我自己身型不算強壯，不算太高，踢球、控球能力需要進步。」

足總副主席霍啟山表示，香港U23成立目的，是想讓一班年輕球員多些上陣機會，開始看到成績。

香港足總副主席霍啟山︰「上一季我們足總成立香港U23的宗旨，希望年青球員能有落場比賽的機會，下一步代表香港的時候，為港爭光。其實通過一年的努力，我們看到每一場比一場好，其實是達到我們的目標和成績，在第二季的球賽中，希望他們繼續發揮自己。」

球隊今季改由司徒文俊，接替張健峰出任主教練，他指會採取輪換球員策略，讓球員在比賽中成長。

香港U23主教練司徒文俊︰「我們不希望過於被動，我們這隊的理念，是幫助他們發展，希望他們能在港超立足，你看到香港隊也不踢守勢足球。」

港超聯下周六開鑼，揭幕戰由香港U23作客冠忠南區。