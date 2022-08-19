機場三跑貪污案｜機管局高層涉收分判商東主賄款約380萬　二人准保釋、下年再訊

【有線新聞】機場三跑工程貪污案，廉署起訴機管局一名負責監督合約的高層及一名分判商東主，涉嫌收取及提供賄款約380萬元。案件在東區法院提堂，押後到明年1月6日處理，兩人期間獲准保釋。

兩名被告47歲李永輝以及65歲吳啟安，獲准保釋後離開東區法院。案發在2018年10月至今年6月，李永輝當時是機管局高級項目工程師，期間升職做首席高級經理，負責監督三跑項目多份工程合約。他涉嫌收取三跑系統項目分判商、卡樂工程獨資董事兼股東吳啟安，分別兩筆240萬及50萬元賄款，作為優待吳啟安或卡樂工程的誘因或報酬。

李永輝另外涉嫌收取另一名三跑分判商王清梧共90萬元賄款，協助對方或一間叫駿豐工程的公司，取得三跑的泥沙或填海物料供應合約。

二人分別被控兩項串謀使公職人員接受利益罪，一項向公職人員提供利益罪。廉署早前指在李永輝的銀行戶口，發現多筆懷疑是賄款的現金存款，共數百萬元，部分款項經由其家人協助存入銀行。

除了案中被告，廉署拘捕的30人中，亦包括另外三名機管局職員，其中一人是總經理。他們涉嫌多次在不同食肆、夜總會，接受承辦商及分判商款待。