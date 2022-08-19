芬蘭總理馬林飲酒跳舞片流出惹爭議　馬林稱不介意驗毒

【有線新聞】芬蘭總理馬林在派對狂歡跳舞的影片曝光，被反對派質疑行為不恰當，更要求她接受毒品檢測。馬林稱不介意驗毒，指工餘時間與和朋友玩樂是正常，表明會繼續做自己。

芬蘭總理馬林開派對的影片，最先由當地一份小報流出，可見馬林和朋友隨音樂跳舞、唱歌。報道指片中人包括執政黨議員、歌手、主持人、網紅等，更有傳媒指片中，疑似出現暗示毒品的俚語。有反對派議員要求馬林驗毒，並公開檢測結果。

馬林稱不介意這樣做，強調派對上只有飲酒、無毒品，指開派對完全合法、無事隱瞞，但對私人影片外流感不滿。

芬蘭總理馬林：「這是私人影片並攝於私人場合，我討厭它們被公諸於世，我跟朋友晚上去玩，只是開派對作樂，有跳舞唱歌。」

這名36歲的芬蘭最年輕總理指，片段是數周前在一處私人寓所拍攝。她稱自己與同齡人一樣，有家庭生活、會和朋友消遣，表明會繼續做自己，希望外界接受。