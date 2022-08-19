巴西總統博爾索納羅嘗試搶走反對者手機

【有線新聞】爭取連任的巴西總統博爾索納羅競選活動期間，企圖搶走一名提出質問的民眾手機。有「巴西特朗普」之稱的博爾索納羅，將面對捲土重來、前總統盧拉的挑戰，支持度明顯落後。

巴西網紅萊昂向總統博爾索納羅提出質問，隨即被人拉跌。他再接再厲，指博爾索納羅不回應就是懦夫，還講了一些侮辱性的言詞。

博爾索納羅上前，想拿走他正拍攝的手機。情況一度混亂，保安人員將萊昂拉開。博爾索納羅之後亦願意與他對話，還問他為何要如此激進。萊昂回答曾嘗試以溫和方式表態，但根本無用。

67歲的博爾索納羅日前展開競選活動，爭取在十月的大選中連任。他的右傾政策一向受到批評，有民眾憂慮若他繼續做總統，將進一步打壓異己，威脅國家民主。

博爾索納羅近日打「民生牌」，通過福利方案支援貧困民眾，並採取措施控制能源價格，爭取支持。最新民調顯示，他的支持度上升至32%，與主要對手、76歲前總統盧拉的差距收窄，但盧拉繼續以47%支持率大幅領先。

左翼的盧拉在2003至2010年期間出任總統，他批評博爾索納羅應對疫情不力，令國家經濟雪上加霜，承諾若再當選會提振經濟，改善教育和福利。

兩人很大機會在首輪投票中脫穎而出，躋身第二輪投票。分析相信盧拉可以擊敗博爾索納羅，重掌政權。