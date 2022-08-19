粉嶺高球場建屋環評｜環諮會暫緩議決　黃遠輝否認委員拉布：欲索更多生態資料

【有線新聞】環諮會暫緩議決，粉嶺高球場建屋的環評報告，主席黃遠輝說委員要求政府提交更多生態調查資料，最快明年4月再審議，否認有委員拉布。

環諮會經過兩次會議、20小時討論都未能表決局部發展粉嶺高球場的環評報告。

環境諮詢委員會主席黃遠輝：「生態價值比較高的地方，我們要更加謹慎。沒拉布這回事。很多環節都有很多問題、意見，以致大家經過這麼冗長的商議後，都未能夠就環評報告中所承載，關於環境保護的要求，完全滿足各位委員的要求。暫緩決定其實都是一個決定。」

要滿足委員的要求，政府要補交多項資料，包括建屋後對高球場園光的影響，又要研究減少砍伐樹木，不用954棵那麼多。另外要補做生態調查，包括飛蛾、蝙蝠及雀鳥。飛蛾要做兩個月；雀鳥需時最久，要7個月。

黃遠輝：「雀鳥調查上今天用的方法，當然涵蓋雨季、旱季，但時間上是早上10時至晚上10時。當然有委員認為高峰期，其實是晨曦時間。（7個月會否阻礙公屋供應？）我估計未必，因為原本（建屋）周期預算6年，我們覺得其實除了環評報告外，實際上有很多事可以同一時間推進。因為我們不是否決了環評報告，最快明年4月上來環諮會再商議。」

黃遠輝強調暫緩決定，符合環諮會法定程序，不會因為過了法定時間未表決，令環評報告失效。

粉嶺高爾夫球場佔地172公頃，粉錦公路以東的32公頃用地，將於明年9月租約屆滿後歸還政府。政府計劃將其中9公頃土地，興建1萬2千伙公營房屋，容納超過3萬人居住，最快2029年竣工。