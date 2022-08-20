伯恩斯：全球關注北京成台海不穩因素

【有線新聞】美國駐華大使伯恩斯表示，中方應說服國際社會相信中國並非不穩因素，並願意維持台海和平。

上任駐華大使六個月的伯恩斯接受美國有線新聞網絡訪問談到美中關係，他提到眾議院議長佩洛西月初訪台，他隨即被外交部副部長謝鋒傳召，會上雙方有激烈交流。他為佩洛西的出訪辯護，又要求對方保證，中方會以促進和平穩定的方式行事，但北京的反應卻是向台海發射導彈，恐嚇和脅迫台灣當局，並外宣指責是美國破壞台海穩定。伯恩斯指，這次和平外訪不應該令美中關係出現危機，認為北京過度反應、人為製造危機。這令國際社會高度擔憂，認為北京是台海的不穩因素不符合任何一方利益，現時應由北京向全球展示，未來願意和平方式行事。

被問到如何看待，北京可能從俄烏戰事中汲取教訓處理台灣議題，伯恩斯說美國密切關注北京如何經營對俄羅斯的關係。美方也清楚表明，若中方支持俄羅斯的殘酷戰爭將要承擔後果，目前看不到中方有如此行徑。

伯恩斯指，作為駐華大使希望與公眾建立聯繫，不過受制於清零政策及網絡審查，難以與民眾面對面互動及在社交平台發文，他強調雖然美中關係面臨挑戰，美方承諾與中方負責任地競爭。