孫玉菡相信港仍有吸引力留住人才　丘應樺稱將加強東盟地區合作招攬外資

【有線新聞】勞工及福利局局長孫玉菡在本台節目《有理有得傾》說，相信香港仍有吸引力留住人才。商務及經濟發展局局長丘應樺說，未來會加強與東盟地區合作，招攬外資人才。

過去一年，香港人口淨移出超過十萬，孫玉菡說留意到有商界指，人口外移造成勞動市場緊張，承認有需要想辦法留住本地人才，同時要引入外援。

勞工及福利局局長孫玉菡︰「香港本身的競爭力、城市的活力和吸引力，我認為這是最大留住人才之處。（言論自由、經商自由這些，可能都是吸引他們來的因素，有人說這些因素可能過去有些失色或倒退，你認同嗎？）要看客觀數據，你看到香港不論在世界競爭力排行榜，一些關於香港的不同指數，我們仍處於相當領先的位置。」

商經局局長丘應樺則認為人口流動正常，相信如果香港能保持優勢，移民離港的人士會被吸引回來，亦會向外國商會多講解。

商務及經濟發展局局長丘應樺︰「明年2月我們會組團到阿聯酋迪拜，我們一起探索中東伊斯蘭國家有何發展商貿的機遇。雞蛋與雞的問題，如果是商業機構落戶香港，人才亦跟著商業機構會來香港。」他說商界歡迎「3+4」檢疫，如果疫情改善，有空間再放寬。