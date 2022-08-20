被問童樂居案社署是否疏忽　孫玉菡指重點在改革巡查制度︰要向前行

【有線新聞】勞工及福利局局長孫玉菡在本台節目《有理有得傾》，被問到社署在童樂居虐兒案中有沒有疏忽，他指要向前行，重點在於改革巡查制度。

「童樂居」虐兒案後，社署成立檢討委員會提出30項建議，包括加入前執法人員突擊巡查幼兒中心，勞工及福利局局長孫玉菡在本台節目《有理有得傾》指，因為他們比較細心。

勞工及福利局局長孫玉菡︰「他們看事情的模式可能較廣闊，亦可以察覺到一些細微的地方，可能感知能力比較強一些。過往主要檢視院舍環境，也可能較多依賴院舍自己報告，童樂居事件告訴我們，巡查制度要更全面、更針對。」

（社署在童樂居事件上會不會有責任，疏忽了？）孫玉菡︰「重點大家看到在於巡查制度和機制安排，所以這次建議正正針對這一點下工夫，所以似乎我們一定要向前行。」

近日院舍確診數字上升，孫玉菡指正考慮將員工核酸檢測由一周一次加至一周兩次︰「我們明白院舍是24小時運作，員工採用輪更制度，要配合他們運作，第一是他們自己可以去社區檢測中心，另一是容許他們自行採樣放在樣本瓶內，然後等檢測承辦商定時收集，這個方法我們與院舍商量後，大家都認為比較實際可行。」

他說院舍第三針接種率已達54%，會鼓勵長者接種第四針，若院舍再有大規模爆發，亦已經安排足夠後備暫託中心，提供床位予確診院友隔離。



