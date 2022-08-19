星巴克撤出後俄羅斯　莫斯科重開「星咖啡」

【有線新聞】俄烏戰事爆發，多間西方企業撤出俄羅斯，連鎖咖啡集團星巴克結業後被當地商人接手，改名重新營運，但新店不少地方仍有舊舖的影子。

這間位於莫斯科市中心的咖啡店驟眼看似曾相識，但其實是俄羅斯全新品牌「星咖啡」，甫開張已人頭湧湧。原本開在這裡的是美國連鎖咖啡店星巴克，隨著集團因應俄烏戰事撤出，全國130間分店早於5月結業，之後咖啡店獲當地商人出資接手，換個招牌再出發，原本的圓形人魚標誌，換成戴俄羅斯傳統頭冠的女子。

餐牌、出品、裝潢都如出一轍，老闆否認換湯不換藥，合伙人尤努索夫指：「星巴克撤出，完全帶走配方、技術、原料，分店原址重開的是這個全新品牌。」

國際品牌撤出後，被俄羅斯商人換了招牌重開的還有連鎖快餐店麥當勞，稱作「滋味句點」。俄羅斯的戰事不單帶來制裁亦觸發國際品牌撤資潮，除了餐飲，家具集團宜家傢俬，時裝品牌H&M等亦已撤出，影響一般民眾日常生活。莫斯科則強調俄羅斯有能力自給自足。