東南亞騙案14港人仍在緬柬　鄧炳強稱盡力營救　入境處設WhatsApp求助專線

【有線新聞】保安局局長鄧炳強指，至今共收到28宗東南亞求職騙案求助，10人已返港，仍有14人身處緬甸及柬埔寨，會繼續與外交部、國際刑警等合作營救求助港人。

求助的港人仍有10人在緬甸，4人在柬埔寨，鄧炳強說會盡一切辦法營救。

保安局局長鄧炳強︰「香港會進行調查工作，另外會全方位與其他外面包括外交部、駐港公署，透過國際刑警和當地有關部門聯繫，希望盡一切辦法將有關人士營救。」

入境處新設WhatsApp專線5190 8909，讓求助人士及親友聯絡，亦可以使用入境處的應用程式︰點擊「聯絡在外香港居民小組」，除了可以用網絡數據打入境處1868熱線求助，亦可以選擇填寫求助表格。但點擊後會自動連接到入境處網站的求助表格，表格上必須要填寫英文姓名、電郵地址，還有填多次確認及聯絡電話號碼，也可以選擇填寫所在國家、求助內容或提交相片等。確認資料無誤後，輸入驗證碼就可以提交表格。

（想請問受害人填不了表、打不了電話，要如何求助？）鄧炳強︰「我們都明白被人禁錮，可能聯繫不了外界，這可能要靠他們的家人，或出門前與家人說聲，要做甚麼、去哪裏等。」