光城者六成員認顛覆罪　下月9日判刑

被告蔣周政儒獲准繼續保釋，其餘被告阮嘉謙、尹松蕙、梁瀜允、陳右津和郭文希要還柙。他們在庭上承認串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案情指他們都是光城者成員，透過擺街站公然鼓吹顛覆國家政權，說武裝起義是推翻中國及特區政府的唯一出路，其中尹松蕙以網媒記者身份網上直播街站、展示單張。

控方指光城者的社交專頁貼文，呼籲創造抗爭的機會，又說每場革命都伴隨遍地屍骨，是暗示要暴力抗爭。有貼文列出顛覆政府的藍圖，第一步是要向「手足」提供經濟援助，確保為抗爭提供所需的人力資源。

貼文又宣揚組織的宗旨是開啟民智，令公眾接受武力升級，為武裝起義作好準備，同時呼籲制度外抗爭，直至重光日來臨，即以武力或非法手段推翻現行政治制度。

阮嘉謙另外承認無牌管有無線電器具罪，至於他潛入將軍澳保良局羅氏基金中學爆竊的入屋犯法罪，就留在法庭存檔。

辯方指被告認罪可獲得減刑，判刑時不應受限於國安法條文列出的最低刑期。

法官押後至下月9日判刑，期間為被告索取社會服務令、更生中心等報告，同案另一名被告蔡永傑亦會在當日答辯。