英冠　諾域治2:0米禾爾

【有線新聞】英格蘭冠軍足球聯賽，諾域治主場兩球淨勝米禾爾。

黃衫諾域治，當維爾跟辛蘭尼撞牆後，嘗試遠射但不中目標。諸事不順，上季英超「包尾」降班，英冠新球季頭三場一和兩負，直到上場擊敗哈特斯菲爾德，聯賽「開齋」，但想重返頂級聯賽並非易事。沙真治頭槌頂前，遠柱的奧莫班美迪利飛身踢不中。

對面的米禾爾全場兩腳中龍門，上下半場各一次，阿科比頂失、彈中背部高出。

下半場諾域治表現脫胎換骨，辛蘭尼頂住身位，回傳予沙真治窄位勁射，他連續兩場有進帳，換邊後的5分鐘打破僵局。59分鐘幾乎有第二球，閘到門將比亞高夫斯基，底線接近「零角度」才被封到。

這位22歲美國前鋒夠搶鏡，隊友大腳清走後，沙真治近半場死纏爛打，跟兩名守衛糾纏下逼出快攻，當維爾回傳，射遠柱收死門將，75分鐘包辦兩個入球，協助諾域治連贏兩場，升上聯賽第五，米禾爾跌落第七。