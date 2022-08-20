何詩蓓傷癒復出　200米自由泳奪金

【有線新聞】香港公開游泳錦標賽，何詩蓓傷癒復出，在女子200米自由泳奪金。

奧運銀牌得主何詩蓓，今年6月的世錦賽因為腳傷，賽前臨時退出，復出先鬥強項的200米自由泳，排第4線的她，繼初賽首名晉級，決賽仍然是由頭帶到尾，以56秒75完成頭100米，何詩蓓最終游出1分56秒47奪金，是唯一游入2分鐘內的泳手，時間達到明年福岡世錦賽A標，何南慧及鄧采淋分別第二、第三。

何詩蓓相隔一年再次參加本地賽，星期日將會出戰女子400米自由泳項目。

男子100米背泳出現新港績，第4線由美國回流的關鵬，4月在長池計時賽，100米及200米背泳，分別游出香港最快時間，但當時因居港未滿一年，成績不被列為紀錄，這次正式以香港泳手身份上陣，完成頭50米已經帶出，結果造出55秒61首先觸池，以0.89秒打破劉紹宇保持的香港紀錄。

香港泳手關鵬︰「賽前目標是破香港紀錄，但沒想過游得那麼快。我回港的目標就是想代表香港，11月會第一次代表香港比賽，很開心。」

女子50米背泳，第4線的歐鎧淳以初賽最快的時間晉級，這位香港紀錄保持者，決賽游出29秒10，0.1秒力壓第3線的黃筠陶奪冠。