連續3天超過6千宗確診　BA.4或5變種病毒比例佔逾三成　中心料將成主流

【有線新聞】本港新增6,389宗新型肺炎確診，本地個案佔6,210宗，多5名病人離世。BA.4或5變種病毒株比例上升到超過三成，衞生防護中心說是預期之內，相信會如外國般成為主流。

最近7天確診數字持續上升，周四至今連續3天超過6千，衞生防護中心說，大廈污水的人均病毒含量亦創3月以來新高。涉及Omicron BA.4或5變種病毒比例更上升到超過3成，中心說情況屬預期之內。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮︰「導致現時個案再進一步上升，我們預期在可見將來BA.5佔的比例會再進一步攀升。看看外國或其他國家的趨勢亦然，當BA.5在社區突破某一水平到百分之10至20的水平，便會有快速的上升，很快會取代其他Omicron的分支成為主流。」

179宗輸入個案中，有52宗是正接受醫學監察的持黃碼人士，佔整體輸入個案約兩成九，多於政府預期的兩成。

歐家榮︰「我們檢視了第4至第7日在社區檢測中心檢測的樣本，52宗個案中，我們初步都看了其CT值，發現當中至少27宗CT值都是大於30，可能在回港前已受感染，可能都是復陽個案，這屬我們預期之內。」

至於學校個案，九龍城約克國際幼稚園，有3名學生及1名老師中招，有關班別要停課1星期。

新增的5宗死亡個案涉及1男4女，介乎55至99歲、全部有長期病患，醫管局說部分病人的死因未必與新型肺炎有關。