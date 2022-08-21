陳茂波強調樓市平穩　政府暫無意托市　稱疫情倘受控信下半年經濟轉好

【有線新聞】最新本港全年經濟增長預測為負0.5%至0.5%，財政司司長陳茂波說，只要疫情受控相信下半年經濟會較好，會否再派消費券是言之尚早，又強調樓市平穩，政府未有計劃托市。

政府三個月內兩度下調本港全年經濟增長預測，最新估算為負0.5%至0.5%。陳茂波說，是受地緣政治局勢轉差、美國通脹嚴重及疫情等影響，陳茂波：「這些不同的因素，它的負面深度都遠超很多不同經濟師的估計，而又疊加在一起，同一時間發生影響比較大。亞洲地區及內地增長仍然較好，而我們本身有一定財政儲備，如果疫情大致受控，我覺得我們下半年經濟是審慎樂觀。」

陳茂波說，第二輪消費券對本港經濟有1.2%的提振作用，否則今年經濟將錄得負增長，但會否再派就言之尚早。陳茂波 ：「今年經濟一般、金融市場亦一般，例如印花稅收入減少、賣地收入亦減少，年初做預算時估計全年赤字500多億元，現時收入減少，可能赤字會增加也不定，所以都是審慎理財。」

他說，若美國下月再加息，本港最優惠利率亦可能上調，但強調本港樓市仍然平穩，政府無計劃、亦不認為有需要托市，陳茂波 ：「以我們掌握的數據及研判，我們看不到樓市會有任何斷崖式下跌的風險，輕微的調整、波動常有，我們不會因為一些短期的波動，而影響我決策的大方向及大目標，因為政策的推行是要有定力。」