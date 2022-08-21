陳南昌校政糾紛｜指控校董會後被炒　校長否認行為失當　教局稱將嚴肅跟進

【有線新聞】青少年培育會陳南昌紀念學校發生校政糾紛，校董會指校長黃麗婷行為不當，將她即時解僱。黃麗婷否認指控，稱會向勞工處求助，教育局局長蔡若蓮說會嚴肅跟進。

南區的香港青少年培育會陳南昌紀念學校，這場解僱校長風波源於部分教師上周四召開記者會，說校董會涉嫌違反《教育條例》，學生宿舍涉嫌不當使用公帑及拖延教師招聘工作等。

校監杜陳瑞蘭兩日後向校長黃麗婷發解僱信，說校董會認為她行為不當、疏忽職責，向教育局提供虛假資料，她的不當行動導致校董會與教師關係撕裂，嚴重破壞校譽，決定即時解僱，不給代通知金。

黃麗婷說之前收到校監的書面警告信，但未回覆就被解僱，質疑校方跳過程序，黃麗婷：「我不認為中間的指控有真憑實據，應提出證據讓我辯解，我認為那些指控是不恰當、無理，我絕對不會做虛假文件，從來不會做這些不專業的行為。」

杜陳瑞蘭又向員工發緊急通告，警告如果員工發表失實言論，會追究法律責任。辦學團體香港青少年培育會發聲明回應教師指控，指新一屆校董會已委任專業人士作獨立校董，並發現有學校人員在人事聘任及採購方面涉嚴重失當，已交由律師團處理。

教育局局長蔡若蓮說正嚴肅跟進調查事件，責成辦學團體確保不影響開學，蔡若蓮：「教職員或老師不應該因為參與追求權益的事情，受到不合理待遇，同時強調老師或教職員必須履行自己的專業職責，如有失職或專業操守有問題，必須負上責任。」局方說，作為學校監管者一定向校方問責，校政必須撥亂反正，否則將果斷採取行動。