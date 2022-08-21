國際旅遊展　展商稱港人旅遊意欲強查詢增近十倍　市民稱暫避遊東南亞

【有線新聞】一連四日的國際旅遊展踏入最後一日，有參展商指受惠於入境檢疫放寬，來查詢的市民比去年多至少5倍，有入場市民就說旅行會避免去東南亞國家。

日本自由行還未重開，宮崎縣香港事務所派「宮崎犬」跟你合照，安慰一下幾年沒去過旅行的你。國際旅遊展最後一天，人流雖然不算多，但對參展商而言都是久旱逢甘露，攤位負責人韋先生：「今年多了很多客人，問的都較仔細，看到他們很想去旅行與去年分別很大，我想（比去年）多了五至十倍也有。」攤位負責人黃先生：「相信香港很多有能力去旅行的人，旅遊意欲都很高，因都禁制了接近三年。」

林先生：「報了去德國瑞士12天團，可以坐郵輪，這幾年在香港困了幾年，現在放鬆了一點就想外遊。」

今年旅遊展有過百個參展商，來自27個國家及地區，比去年多大約一半。雖然參展商多了，但有市民就擔心近日的求職騙案，不會選擇去泰國、緬甸等東南亞國家，杜小姐：「都有戒心，有更好選擇就會去其他地方，始終中國較安全。」

攤位負責人阮先生：「我想現時新聞見到的情況很不幸，不過希望慢慢遲一點這事淡化了，或壞人受到應有懲罰後，不會再有人受影響。」

入境處亦有攤位提醒港人，在海外遇到困難時，可以致電1868或上網填求助表格。