《讀賣》指日本擬部署1000枚長程巡航導彈

【有線新聞】解放軍近期密集軍演，令台海局勢進一步升溫。日本《讀賣新聞》報道，日本政府擔心台灣可能出現緊急狀況，決定引入逾千枚遠程巡航導彈。

報道引述多名政府相關人士稱，計劃加長「十二式地對艦導彈」的射程，由100多公里增至1000公里，將在沖繩至九州一帶部署，可覆蓋中國和北韓沿岸。改良型的導彈2024財政年度部署，比原先計劃早兩年。這款由陸上自衛隊配備的導彈，亦計劃改良成可艦射或戰機發射。

報道又提到，日本政府年底將修訂國家安保戰略，預料將提出基於自衛，須擁有「反擊能力」，可攻擊敵方導彈基地等，而改良導彈將是「反擊能力」的核心；要早日擁有足夠遠程導彈，就要增加研發導彈企業的生產線；防衛省考慮設立制度支援相關企業，經費會列入明年預算。

報道指日本想有大量長程導彈，主因是日美與中國的導彈攻擊能力差距太大。美國國防部等分析，中國擁有約1900枚陸射型中程彈道導彈，以及300枚中程巡航導彈；北韓也部署數百枚射程覆蓋日本的彈道導彈，兩國還在研發變軌飛行的高超音速飛彈。

自民黨安全保障調查會長、前防衛相小野寺五典稱，為了保持和平，有必要擁有一定數量長程導彈作防禦，並加強威懾。