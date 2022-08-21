香港游泳錦標賽　何詩蓓400自奪金　推前港績逾兩秒

【有線新聞】香港公開游泳錦標賽，何詩蓓在女子400米自由泳，以破香港紀錄的時間奪金。

何詩蓓以初賽首名晉級決賽，被編在第4線道，這位奧運雙銀得主，日前在傷癒復出第一場，女子200米自由泳，游出1分56秒47奪金，兼取得明年世錦賽入場券。

轉戰400米同樣實力超班，完成頭50米已領先一個身位，何詩蓓之後愈拋愈遠，尾段與自己保持的香港紀錄競賽，何詩蓓最終以4分08秒64首先觸池，奪得個人今屆第2金，並將港績推快超過2秒，時間同樣達到明年福岡世錦賽A標，大熱當選賽事最佳女運動員。

香港游泳代表何詩蓓︰「今次比賽希望順其自然，沒想太多，因為一段時間沒比賽，不知道可以拿到甚麼成績，希望爭取多一點比賽經驗，準備下半年的大賽，所以400米自由泳沒想太多，順其自然，現在破香港紀錄，證明我過去的訓練見到成效。

我很期待重返國際賽舞台，因為真的很長時間沒比賽了。」

何詩蓓早前講過暫時留港訓練，備戰十月展開的世界盃分站賽事，及12月澳洲的短池世錦賽。

男子200米背泳焦點是第4線的關鵬，周六已打破100米背泳港績，這位19歲由美國回流的泳手，延續良好狀態，早上初賽以2分01秒53，將劉紹宇保持的香港紀錄推前3.54秒。

來到決賽再有突破，游出2分0秒70，一天內兩度刷新港績奪冠，賽後獲選為最佳男運動員。