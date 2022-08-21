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2022年08月21日
兩岸國際
新聞資訊
土耳其同日兩大型事故 車禍後再有車剷向救援現場 最少35死、多名消防員殉職
【有線新聞】土耳其接連發生兩宗汽車撞向車禍救援現場的事故，共造成最少35人死亡，近50人受傷，死者包括消防員、救護員和記者。
藍色貨車急速衝下斜坡，撞到多輛車未停下，衝向油站，輾過多個途人。事發在過去周六，於東南部馬爾丁省，先有一宗涉及三架汽車的車禍，應急部門人員抵達現場處理時，另一架藍色中型貨車因剎車系統失靈，失控撞向原先在附近圍觀車禍的人群及救援人員，多人走避不及，數十人死傷，消防車車尾都被撞毀，司法部長表示會徹查事故。
同日稍早時，南部加濟安泰普省一條公路亦發生連環車禍，消防和救護員到場處理一架汽車衝下山坡事故期間，隨後一架載客巴士在現場200米外意外翻側，從後撞向停泊在公路的一架消防車、救護車及採訪車，多個消防及救護員殉職，另有10多人死亡，包括在採訪中途停留現場，協助救援的記者。
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