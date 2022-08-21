返回 按輸入鍵開始搜尋
李顯龍：新加坡非親美、選邊站隊 向來反對強權就是公理 宣布推動「男同志」性行為非刑事化
【有線新聞】新加坡總理李顯龍在國慶群眾大會上演說，強調國家的立場並非親美，而是要為正義發聲，同時亦保障作為小國的利益。
新加坡脫離馬來西亞後，今月迎來第57個國慶日。李顯龍按傳統出席同月舉行的群眾大會並演說，一開始提到疫情，感謝大家的付出，指生活已逐漸復常，正學習與病毒共存，呼籲長者打第4針；又提到國際時局的風雲莫測：「外部的環境愈來愈不穩定，感覺到『山雨欲來風滿樓』；中國和美國的分歧日漸加深，台灣問題只是其中一個爭端。」
他指俄烏戰事令西方與俄羅斯矛盾加劇，擔心亞太區的大國博奕亦會更激烈，不能排除區內亦出現，與歐洲地區類似的糾紛衝突，呼籲國民要作好準備應對。
李顯龍指，美國把俄烏戰事定義為獨裁與民主之間的鬥爭，即使中國或不同意俄羅斯的所為，但亦更不願意削弱雙方「上不封頂」的戰略合作關係；又指新加坡早前譴責俄羅斯不代表立場親美：「我們不是選邊站，我們不是親美，也不是要和俄羅斯作對，但是我們必須採取堅定的立場，捍衛根本的原則，不能含糊；因為國家主權和領土完整對所有國家，無論大小，都很重要，尤其對新加坡這樣一個小國來說，這關係到國家的生存。我們向來反對強權就是公理。」
他指網上有不少訊息想左右新加坡民眾的立場，推動反美、反西方或反俄、反中的都有，呼籲國民認清，不要輕易散播轉發。
李顯龍同時宣布，將落實推動「男同志」性行為非刑事化，但暫時繼續不會承認同性婚姻。相關法例是在英殖時期已引入星馬，李顯龍認為在今時今日再視之為罪行，起訴這些同性性行為並不合理；同性戀者亦是新加坡人，是大家的親友，都只是想過自己的生活；但強調新加坡仍是傳統社會，抱有保守社會價值觀，認為婚姻是一夫一妻結合，所以暫時不會推動同性婚姻享有合法地位。