李顯龍：新加坡非親美、選邊站隊 向來反對強權就是公理 宣布推動「男同志」性行為非刑事化

【有線新聞】新加坡總理李顯龍在國慶群眾大會上演說，強調國家的立場並非親美，而是要為正義發聲，同時亦保障作為小國的利益。

新加坡脫離馬來西亞後，今月迎來第57個國慶日。李顯龍按傳統出席同月舉行的群眾大會並演說，一開始提到疫情，感謝大家的付出，指生活已逐漸復常，正學習與病毒共存，呼籲長者打第4針；又提到國際時局的風雲莫測：「外部的環境愈來愈不穩定，感覺到『山雨欲來風滿樓』；中國和美國的分歧日漸加深，台灣問題只是其中一個爭端。」