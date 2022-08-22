12港人案｜喬映瑜內地刑滿返港　警押返警署　僅餘鄧棨然未返港

【有線新聞】12港人案的被告之一喬映瑜，在內地刑滿出獄後移交香港警方押返警署，她涉嫌與前年上水製造炸彈案有關，由新界北重案組接手調查。據了解警方國安處會調查12人的偷渡計劃。

警方的私家車在深圳灣口岸等候，11時許將喬映瑜帶走，約20分鐘後抵達天水圍警署。喬映瑜黑布蒙頭、鎖上手銬，由警員帶下車、押入警署。她涉嫌與前年上水河壩村製造炸彈案有關被通緝，案件交由新界北重案組調查。喬映瑜與李宇軒等合共12人前年潛逃時在內地水域被捕，同年8月因組織他人偷越邊境罪成，判監兩年。據了解警方國安處會調查他們的偷渡計劃。

12港人案的被告只剩下鄧棨然未返港，他前年因組織他人偷越邊境罪在內地被判監三年，於廣東省從化監獄服刑。