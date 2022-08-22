東南亞騙案｜累計37宗求助　23人自由仍受限　卓孝業籲勿濫用求助專線

【有線新聞】警方再接獲多一宗港人被誘騙到東南亞工作的求助個案，至今累計37宗。

保安局副局長卓孝業指，37位求助港人當中有23人身處緬甸和柬埔寨，人身自由受到限制，但安全未受太大威脅，另外已確認14人安全，當中11人已返香港，仍在當地的三名港人，當局正協助其中一位返港，兩人選擇不回港。

卓孝業又指，WhatsApp求助專線收到過百宗惡作劇訊息，呼籲公眾勿濫用熱線，卓孝業：「直到目前爲止，我們收到超過210個訊息或語音，當中只有4個與東南亞求助事件有關，其餘超過100個是一般查詢，其中有問及辦事處開放時間，甚至網上一般證件表格如何申請及填寫，另外有100多個懷疑是惡作劇。我想在此呼籲，這個熱線是就今次東南亞事件，在外港人尋求協助而特別成立，請大家不要視此專線為玩樂用途，影響其他人的安全。」