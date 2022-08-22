高球場環評暫緩決定　劉國勳倡另覓地補房屋供應　黃遠輝質疑遠水難救近火

【有線新聞】環諮會未有就粉嶺高球場發展的環評作任何決定，立法會議員劉國勳認為即使未能通過決定，政府也可另覓地補充房屋供應，不過環諮會主席黃遠輝就不同意。

新界北（民建聯）劉國勳：「短時間可以做一些地積比調整，我們可以看到古洞北、粉嶺北最近亦有調整地積比，調整後增加接近一萬伙，再透過全面審視現時綠化地的土地來源，我認為可以補充的單位不只12,000伙。」

土地供應專責小組前主席黃遠輝：「我不同意這講法，短中期的選項如果2029年有機會提供公屋的話，實際上土地供應應該沒有其他選項可以取代。沒有錯，北部都會區地方很大，但是遠水怎能救近火。」