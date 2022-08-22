巴基斯坦前總理伊姆蘭汗涉違反恐法　觸發支持者聚集聲援

【有線新聞】巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被控違反國家反恐法，大批支持者聚集他的寓所外，揚言若警方展開拘捕，民眾會接管首都伊斯蘭堡。

伊姆蘭汗涉案消息傳出後，數以百計支持者聚集首都伊斯蘭堡伊姆蘭汗的寓所外聲言保護前總理，一旦警方拘捕他，民眾便接管首都。據報附近一帶有警員戒備，但否認到場拘捕，僅維持秩序。

伊姆蘭汗指責當局，繼日前禁止電視直播其演講，只准播放錄影片段後，再於周日封鎖YouTube中斷其演說直播，批評是審查打壓。當局指他在上周六演說威脅國家官員，違反反恐法。當時伊姆蘭汗點名伊斯蘭堡警長和一名女法官，要為拘捕和虐待其親信負責，聲言會採取行動，叫對方做好準備。伊姆蘭汗一位親信早前涉嫌煽動叛亂，被捕後因呼吸困難送院，當局否認虐待，指他患慢性阻塞性肺病。

伊姆蘭汗是國家板球隊前隊長，2018年獲軍方支持執政，他指國會4月通過不信任動議罷免他是美國幕後策動，其後多次號召示威集會。他領導的正義運動黨上月在人口最多的旁遮普省地方選舉，取得20個補選議席當中15個，影響力不容忽視，外界憂慮一旦當局拘捕這位前總理會觸發巴基斯坦陷入政治動盪。