連續四日確診破六千、多5人死　當局：或因BA.5變種病毒傳播力高、暑假活動多

【有線新聞】本港新增6,617宗新型肺炎確診，本地個案佔6,380宗，再破近月新高，多5名患者死亡。醫管局說留院病人多，今日重啟亞博社區治療中心200張病床接收患者。

本地感染連續4日破6,000宗，衞生防護中心說近一星期確診數字加速上升，可能是因為BA.5變異病毒株比例急增。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「我們預期如果保持這升勢，很大機會接下來幾星期超過一半個案都是BA.5。BA.5傳播的確比一般Omicron病毒強，現在暑假、學校放假，市民在社區活動多了。」

目前有2,100名病人要留醫，單日新增近300人。醫管局說要聞氧及用呼吸機的病人比月初明顯增加，留醫的11歲以下兒童亦增至135人。亞博社區治療中心重啟200張病床接收病人，初步調動100個醫護人員。

醫管局總行政經理李立業：「未有家人照顧的社區確診長者；第二，在竹篙灣檢疫中心檢疫、病情較複雜的患者；第三，在公立醫院情況穩定的病人，部分病人由於醫學背景，例如要服食頗多藥物，服食的藥物有些事情需監察，最常見是血糖，這情況未必適合在竹篙灣。」

多13間院舍有確診，柴灣扶康會清蘭之家有爆發，一名護理員及8名院友確診，16名院友要檢疫；早前爆疫的青衣青和居多9名院友及5名員工確診。衞生防護中心呼籲有病徵的員工勿上班。