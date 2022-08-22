政府十月推「共創明TEEN」計劃　為初中劏房學生配對導師　冀解決跨代貧窮

【有線新聞】由政務司司長領導的師友計劃，為二千名初中基層學生配對導師，希望解決跨代貧窮，每名學生可以獲得一萬元資助，政府會向商界籌錢。

名為「共創明TEEN」的計劃對象是住劏房的中一至中三學生，名額二千個。獲選的學生會分配到一名友師陪他們參加不同活動，又要讓學生跟自己上班。學生於計劃初期會收到五千元贊助，計劃完結後再收五千元，政府會找商界籌集款項。

政務司司長陳國基：「用完這五千元後會回去與導師商討，友師會再教導他用得是否正確，如果學員很孝順，認為五千元交給父母解決家庭負擔，他認為很有價值，我們是贊成、不反對。」計劃最初目的是要解決跨代貧窮，政務司司長陳國基介紹計劃時指，希望幫助學生擴闊眼界，建立正向人生觀，令他們力爭上游。

陳國基：「我們不太注重他是否多學兩級鋼琴，打球進步了。我們不是希望每個學童將來賺很多錢，發了達，而是希望學童擴闊視野，令到基層學童不再因家庭環境限制，限制他的個人發展。」

計劃名額只有二千個，會如何挑選學生陳國基沒詳細說明，但指不會看學生家庭入息，亦不論學生成績好壞。至於友師須21歲或以上，有一份正職，較年輕者優先，並不會考慮政治背景。陳國基：「沒有所謂民主派或建制派，我們不會灌輸任何政治意識給學童。」

陳國基表示商界籌到的錢會全部用於學員身上，計劃未開始已有商界主動接觸政府支持，相信會籌到足夠金錢，至於計劃中的活動支出就由政府支付。

曾負責醫治馬尼拉人質事件傷者、威院骨科部門主管何百昌是計劃的「星級導師」之一，鍾情口琴的他說會與學員做一、兩次分享，又希望組織口琴班。何百昌：「不是單對單，像導師般，主要會分享多些口琴方面，醫學上也有很多故事可以與學生分享，視乎他們興趣。因為口琴是很適合這計劃的樂器，容易買、便宜，容易教授，我都答應了政府組織一些初班，當然不會自己一個教所有人。小時候我也是出身寒微，我也明白他們的處境，一個很簡單的心可以幫助住在劏房的學生也很開心。」