元朗電纜橋大火｜中電最終報告：起火與附近低壓電力裝置有關、已加裝滅火裝置

【有線新聞】6月元朗電纜橋大火，中電向機電署提交最終報告，認為起火與附近低壓電力裝置有關，會更換所有可能引致火警的這些裝置。政府未有公開完整報告，但有要求中電適時公布。

這場電纜橋火警令屯門、元朗、天水圍大停電，中電早前向政府提交初步和詳細報告，排除人為破壞或天氣炎熱導致，今日中午再向機電署署長提交最終報告、交代事故成因。

電纜橋橫跨朗屏擴業街及宏樂街，中電相信鄰近擴業街入口是起火位置，與附近低壓電力裝置有關，會更換所有電纜橋可能引致火警的這些裝置。又說已經在所有電纜橋加裝防火、滅火裝置，亦會檢討事故應變措施、進行演練。

政府表示收到報告，會有獨立第三方專家協助研究內容，包括火警成因的理據、改善措施是否適當等，政府並沒公開完整報告內容，只是說已要求中電適時公布。