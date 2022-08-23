美大使批侵烏恐釀世界大戰　俄反指西方代理人戰爭令烏犧牲　表明準備長期衝突

【有線新聞】美國駐聯合國大使批評俄羅斯入侵烏克蘭增加世界大戰風險、加劇糧食和難民危機。俄羅斯則反指西方為了維持霸權，令烏克蘭成為代理人戰爭的犧牲品，更表明烏俄領導人不會直接對話，預備好應對長期衝突。

聯合國安理會周一就國際和平安全開會，美俄代表就俄烏戰事針鋒相對。美國駐聯合國大使托瑪斯．格林菲爾德：「俄羅斯入侵鄰國偷取領土的自私野心影響我們所有人，加劇全球糧食不穩定，引發新的難民危機，造成數以萬計烏克蘭和俄羅斯人死亡，損害旨在防止世界大戰的基石原則。」俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈則反駁西方為了延續霸權，企圖建構新的世界秩序，形容烏克蘭成為西方代理人戰爭的犧牲品。

雖然剛結束訪問烏克蘭的聯合國秘書長古特雷斯認為有望以對話緩解衝突，但俄羅斯常駐聯合國代表受訪時，則表明總統普京不會與烏克蘭總統澤連斯基直接對話，稱俄羅斯預備好面對長期衝突。而澤連斯基亦警告若俄羅斯對馬里烏波爾的戰俘展開審訊，雙方將無可能展開談判。

澤連斯基較早前呼籲國際全面停止向俄羅斯人發入境簽證，指歐盟不應淪為任人進入的「超市」。但歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表明反對一刀切停發簽證，認為措施應有針對性；而美國亦同樣拒絕這項措施，稱不想令俄羅斯異見人士無路可逃，又指華府已有實施簽證限制，會針對與戰事有關的俄羅斯官員。

美國國務院又指上周傳召了俄羅斯駐美大使，警告俄方立即停止在烏克蘭核設施周邊的任何軍事活動，並歸還扎波羅熱核電廠控制權。