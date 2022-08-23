檢疫的士接街客　醫生憂閉環失效　車行炒涉事司機　當局將加大標記助辨識

【有線新聞】有醫生憂慮檢疫的士接街客，令閉環管理措施失效；涉事司機隸屬的車行說，已經將他革職，車行今個星期起要求司機匯報行蹤。

香港的士小巴商總會理事長周國強：「我們現在看到這輛車，現在這個司機，去到香港逸蘭酒店，回程中我們就知道，掌握到離開酒店去機場要多少時間。」監察檢疫酒店的士運作的平台，本周開始運作，不過在平台推出前兩周，周國強的車行，有的士司機被我們揭發涉嫌違規接街客。

周國強：「工作期間將的士駛去做其他生意，是絕對沒有商量餘地，一定要下架。社會責任就是你收了他人錢，就應該提供應有的服務，如果你這樣違規，為了貪圖自己個人利益，這些人合不合作也沒所謂。現在已經要求我們每一個司機離開機場向我們發訊息，去到酒店完成工作又要向我們發訊息，回到機場也要向我們發訊息，希望減少他們途中偏離應該做生意的地方，希望這些司機可以自律些。」

四間提供檢疫的士服務的車行，都在辦公室安裝這個監察平台，開發的十幾萬費用由四間公司攤分，又有專人19小時監察司機出車情況。

另一間的士車行甚至使用GPS實時追蹤司機有沒有接街客，或者早收工，的士車行車主協會永遠會長吳坤成：「我們會檢視GPS（全球定位系統）每天載客流量和載客地點，接載時間落差變大了，一般都是一至兩小時，為何那麼久未回來，我們有時都要解釋，有時換輪胎也需要。」

司機的行為都是靠自律，有醫生擔心檢疫酒店的士沒徹底消毒就違規載街客，打開外防輸入缺口，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜：「大力呼氣、咳嗽有可能會將帶病毒微粒污染的士入面空氣，病毒有機會在空氣存活20分鐘，（口罩）不夠貼面，微粒絕對有機會經罅隙入去造成傳播。如果當局都不知道，的確有機會增加追蹤難度，亦都可能造成隱形傳播鏈情況出現，正正就失去閉環管理意義。」醫生提醒乘客上車時戴好口罩，下車就要清潔雙手 ，減低感染風險。

運輸及物流局說，接獲本台查詢後，即時嚴肅跟進事件，涉事司機不能再駕駛檢疫的士。政府將加大檢疫的士標記，必須張貼在車身顯眼位置，令市民更易辨識。局方說檢疫的士整體運作暢順，政府一直有監察司機表現，抽查載客時間和次數，平均每日載客3至4次；不過局方認為不適宜硬性規定的士載客次數，因為交通情況、司機身體狀況等都影響載客次數。