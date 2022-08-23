追蹤檢疫的士一日　約一成只載客一兩次　有的士移走標記載街客

【有線新聞】指定檢疫酒店的士營運近一個月，每架車獲政府津貼1500元一日，本台發現大約一成的士全日只是載客一、兩次，甚至相隔大半日才載一次客，追蹤發現有的士違規載街客。

指定檢疫酒店的士早上7時服務至凌晨2時，分早、夜兩更，記者在機場19小時看著出車情況，以及在出車位抄下的士車牌，看看一天載客多少次。統計當天是星期日假期，有大約60班航班抵港，不過的士載客次數差距大，一更12小時，超過70輛的士載客4次或以上，當中13輛載客6、7次，不過有超過20輛的士只是載客3次或以下，8輛的士一天只載客1、2次就沒有，這類的士佔近一成。不論載客次數多與少，同樣能領取1500元政府津貼，並且可以按錶收費。

不但載客次數差距大，載客出車時間亦一樣，過半的士相隔3至4小時載客一次，不過有四分之一的士，大約25輛，隔5至9小時才載客一次。為何差距那麼大呢？

我們跟蹤過一輛指定檢疫酒店的士——早上在機場載客出發，沿青嶼幹線、青沙公路入沙田，前座玻璃貼有綠色的檢疫酒店的士標記；半小時多些，駛到沙田的檢疫酒店落客，大約7分鐘離開；司機之後駕駛去馬鞍山，去到氣站加氣，完成之後停在一旁，大約兩分鐘後駛走；駕駛到附近頌安商場，這個時候的士玻璃已經沒有檢疫酒店的士標記，司機打開車門，有人上車，之後的士駛回沙田，上城隧，看真一些，車上有兩名乘客，檢疫酒店的士標記仍然消失，的士之後直駛荃灣，去到一個屋苑放下兩名乘客；的士相隔近兩小時重返機場，綠色標記重新放到玻璃。

運輸及物流局較早前說，指定檢疫酒店的士只會點對點接載抵港人士，由機場去檢疫酒店，不會去其他地方或接載其他乘客。我們之後尋回這輛的士的司機，的士司機廖先生：「（為何會接街客？）應該沒有，應該不是我。（擔不擔心有傳播風險？）會的。」