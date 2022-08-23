師友計劃｜校長關注資源重疊、學生被標籤　扶貧委員憂難覓二千合適導師

【有線新聞】政府推出師友計劃，為二千名基層初中學生配對導師，希望解決跨代貧窮。有中學校長說過去十年都有類似計劃，關注會否有資源重疊，有扶貧委員會委員希望政府可提供更多名額。

「共創明TEEN」計劃，會為居住劏房的2000名中一至中三學生提供師友配對等，有中學校長關注參加的學生會否被標籤，計劃會否與現有的資源重疊等，香港輔導教師協會主席何玉芬：「超過十年時間其實都有，不同類近的計劃照顧年青人，其中一個主力的是兒童發展基金，今次再做一個一定程度類近的計劃，兩者之間資源會否重疊呢？學生對象一定程度是重疊，這個計劃是一年，究竟一年又如何做到這麼多事呢？」

有扶貧委員會委員相信商界會踴躍參與，但如何揀選合適的學生及導師，會是一個挑戰，扶貧委員會委員黃傑龍：「你要尋找2000個合適的導師，願意每月見他們（學生）一次，一共12次並不容易。政府可能要有培訓給2000名導師及有基本課程，其實希望導師教授甚麼概念予學生，可能就不會得出估計不到的效果。」扶貧委員會委員陳凱欣：「2000個的數目相對感覺上較少，所以很希望檢視計劃如何再優化，例如一對一師友計劃可能2000個，例如星級導師舉辦的活動，我覺得盡量開放，讓參與報名的人參加。」