內地升學港生納人文關懷通道　增航班、可優先訂票　周五前須填表　教育局：急事急辦

【有線新聞】教育局宣布，廣東省將往內地升學的香港學生納入陸路人文關懷通道，增加他們獲得入境及隔離酒店名額的機會；往內地的航班亦會增加，讓學生優先訂機票，有需要的學生星期五前要填妥表格，當局呼籲學生準備好隨時起行。

還有一個星期就開學，約18,000名香港學生將會到內地升讀高等院校，3,000人是新生要報到。教育局宣布，廣東省政府將香港學生納入陸路人民關懷通道，增加他們獲得入境及隔離酒店名額的機會，亦會增加往來內地城市的航班，容許香港學生優先訂票。當局亦正與澳門商討，容許學生經澳門隔離再入境內地，有需要的學生要在星期五前，填妥教育局的網上表格，提供身份證、回鄉證、入學證明等，當局核實資料後會以電郵通知。

教育局局長蔡若蓮：「急事急辦，通知期會非常短促，因此同學應作出隨時起行的準備，最遲通知期是出發前一日。檢測、其他檢疫需要要跟現行各個關口的要求，我們沒有特別豁免。」

現時入境內地要隔離「7+3」，如果學生趕不及開學日報到，內地院校會保留入學資格，提供網上學習。被問到會否考慮包機、包車或者在香港逆向隔離，蔡若蓮說都不可行。

蔡若蓮：「牽涉兩地檢疫制度比較複雜，短時間內沒有辦法達成共識，在內地升學的同學，大約一半在廣東省內、兩成大約在福建省，其他各省的分布非常零散，如果用包機方式，未必最方便同學去到所需要的地點。」

蔡若蓮強調今次是特殊情況的特殊安排，不會恆常化，日後長期假未必會有，呼籲學生如非必要，盡量減少過境。