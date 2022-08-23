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2022年08月23日
港聞
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連續五天破六千確診、多十人死 醫管局啟動第三階段病床調動 減兩成非緊急服務
【有線新聞】本港新增6,654宗新型肺炎確診，本地個案6,410宗，多10名患者死亡。醫管局即日起實施第三階段病床調動計劃，並要縮減兩成非緊急服務。
新增6,410宗本地個案，是連續5日超過6千宗。不單止感染人數多了，入院人數也一樣，新增310名確診者需要入院，累計有2,139名病人須留醫。醫管局即日起實施第3階段病床調動計劃，會預留2,500至5,000張病床接收確診者，並開始須縮減兩成服務。醫管局總行政經理李立業︰「當然我們很難說一刀切說削減甚麼服務，不同聯網和醫院都會有分別，但我們主要都是集中縮減非緊急手術及入院檢查。」
學校方面多81間學校呈報個案，涉及141名師生。另外有兩間醫院出現感染群組，包括東華醫院內科男女綜合病房及大埔醫院骨科康復女病房。死亡個案重上雙位數，有10名患者死亡，介乎69至105歲，只有3人打齊3針。
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