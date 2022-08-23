美國得州達拉斯等地連日暴雨引發水浸

【有線新聞】美國得州暴雨成災，達拉斯部分地區一日降雨達380毫米，至少一人死亡。亞利桑那等西部多個州持續大雨，亦引發水浸。

美國得州東北部的達拉斯，連同鄰近的沃思堡，持續暴雨下多處水浸。達拉斯縣部分地方錄得破紀錄雨量，一日內降雨超過380毫米。馬路變成河道，車輛幾乎完全被淹浸。有汽車被洪水沖走，車上一名60歲女人死亡。當局接獲幾百宗求助個案，救出幾十人。市內一個公園湖水位急升，淹沒四周土地，當局要開閘洩洪。

達拉斯剛剛經歷乾旱高溫天氣，早前錄得接近40度，連續幾個星期幾乎沒有下雨。西部多個州亦暴雨成災，新墨西哥州一個國家公園河道氾濫，約200名遊客和公園職員一度被困。亞利桑那州東南部有小鎮受浸，超過700人要疏散。猶他州東部亦有城鎮街道被雨水淹沒，民眾和車輛要涉水而行。