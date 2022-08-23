新措施助港生到內地上學　有學生認為可減心理壓力　議員憂趕不及獲檢測結果

【有線新聞】有在廣西讀大學的港生認為，新措施可以減低北上學生的心理壓力。

廣西中醫藥大學三年級學生Michael：「離鄉別井到這麼遠的地方，上到去都不易，上去的過程都這麼困難很大壓力，又搖不到飛、抽不到號，北上非常辛苦。我認為現時的安排至少能給我們保障，首先能先上去，上面如何安排一回事，至少我們不會在香港手足無措，要上上不到。如果能在香港做『7+3』便更方便我們上去。」

Michael說原本要日日靠運氣「搖號」爭名額北上，在本月底回校報到。學校因港生北上困難，已容許他們下月開學首星期上網課。現時香港政府的新安排，令他可以由陸路去珠海，再轉高鐵到廣西，趕及在第二個星期回校上面授課。

有立法會議員歡迎新措施，但擔心機票價格變貴，學生未必能負擔，希望政府考慮以包機或包車形式協助。亦有議員關注當局通知時間短，學生或未能符合內地檢測要求。

民建聯立法會議員李世榮︰「是否可有快速檢測予這班學生呢？過去我都嘗試付費240元（做）政府的核酸檢測，都可能要大概24小時才知道結果。所以按照蔡若蓮局長所說，可能今日通知，明日就要拿行李起行，其實不是學生問題，是這個核酸能否跟上的問題。」

民建聯立法會楊永杰︰「大家都知道增加航班未能滿座，機票是非常貴，因為不是包機，未有限制機票價格。如果你是優先購買，航空公司一定向錢看，成本一定計到最盡，對學生而言價錢是一個很大的負擔，希望特區政府可控制好機票價格。」