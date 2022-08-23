張家朗、何詩蓓膺體記協最佳男、女運動員

【有線新聞】香港劍擊代表張家朗及游泳的何詩蓓分別當選體育記者協會最佳男、女運動員，何詩蓓表示對自己是一個肯定。

得獎者是由體記協會員一人一票選出，何詩蓓力壓劉慕裳等幾位奧運獎牌得主獲選為最佳女運動員。她在去年東京奧運勇奪100米及200米自由泳銀牌，年底的短池世錦賽獨取兩金一銅，更打破200米自由泳世界紀錄。體記協最佳女運動員何詩蓓：「我們在奧運表現很好，特別有很多出色的女運動員，大部分拿獎的都是女運動員，香港女運動員歷來都有很好成績，如果我現在被視為香港體壇其中一位，對於我來說是個肯定，我覺得這個獎帶給我很多推動力，繼續努力再進步。」

最佳男運動員得主、東京奧運花劍金牌張家朗因事未能親身領獎，但有拍片致謝。張家朗及何詩蓓在下周三的傑出運動員選舉都被視為大熱，兩人分別在傑出男、女子運動員公眾投票領先。

兩屆奧運銅牌得主、三度獲得代表世界冠軍彩虹戰衣的李慧詩獲得新增的「體壇名人堂」獎項，表揚她對本地體壇的貢獻，她則感謝一眾陪她哭、陪她笑的記者。

李慧詩：「我這幸運兒幸運到一轉身找得到你，來為我打氣。很多時外出比賽，只有你們與我們一起，因為觀眾距離很遠，跟你們經歷了很多，多謝你們一直在我身邊，將我這位『牛下屋邨妹』，變成『牛下女車神』。現在其實有夢想，想再去多一屆（奧運），下一屆奧運自己都還有機會。」