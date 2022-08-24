賣豬仔｜累計39宗求助　21人仍身處緬、柬　有組織促設人口販運罪阻嚇騙徒

【有線新聞】再多1宗港人被誘騙到東南亞國家的求助，當局累計收到39宗。有關注組織認為以串謀詐騙罪拘捕騙徒不夠阻嚇力，促請訂立強迫勞動的人口販運罪。

東南亞國家「賣豬仔」騙案求助的39名港人，當中21人身處緬甸和柬埔寨。關注人口販賣的組織「希望枝子」都接到至少2宗求助，都是被人帶到緬甸，其中1宗付贖金後返港。希望枝子項目經理黃筱媛：「有些是被朋友去騙取信任，然後過去泰國打算去旅行，但最終被拐走；有些是誤信了網上招聘廣告安排所有工作條件，以為真的過去工作。可以用綁架或武力手段，只要中間是強迫從事剝削工作，懷疑從中謀利，其實已經算是人口販運形式。」

不過警方是以串謀詐騙罪控告誘騙港人到東南亞工作騙徒，《刑事罪行條例》中，販運他人進入或離開香港的罪行只是針對賣淫。香港大學法律學院首席講師何佩芝：「大部分國家對人口販運罪刑期立法較欺詐嚴重很多。明知道他們可能遇到嚴重人身安全、失去自由仍賣去當地，很多時這些人犯罪不只是詐騙、觸犯人口販運罪，我們關注香港仍未有人口販運罪。」

組織促請政府盡快就強迫勞動的人口販運罪立法。