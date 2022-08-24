馬鞍襲港｜市民囤糧　鯉魚門商戶、居民收拾物品冀減損失　酒樓經理：不少訂單取消

【有線新聞】今次打風遇上風暴潮和天文漲潮，天文台預計低窪地區會水浸。在鯉魚門三家村，大部分店舖一早關門，有市民就購買數日餸菜。

「馬鞍」來勢洶洶，在九龍城街市很多人「一袋二袋」買備兩天的餸菜。SARA：「主要買菜類，因為凍肉櫃一定會有冰鮮食品，買些菜以防萬一，都只是一兩餐而已，不用搶，應該足夠了。」菜檔員工橋姐：「平時買較少菜的客人，也會買多些，平時三、四箱菜心苗，昨天五箱售罄，今天六箱（也售罄）。」

這次「打風」遇上風暴潮和天文漲潮，天文台預計低窪地區會水浸。在三家村，每間店舖都差不多關門，她趕在8號風球前收拾好家當、減少損失。鯉魚門餅家員工羅女士：「收拾東西再作打算，現時沒有甚麼可說，唯有慢慢做，還有數小時，所以一邊看著沙包，一邊收拾貨品，將我的損失減到最低。」酒樓則連生意都做不到，酒酒樓經理羅女士：「現時取消了兩三張（訂枱），我們通常（傍晚）6時打風晚市都不會做、無法做，夥計預備下班，現在三號風球回來開始收拾東西。有訂單都取消，還要未來數天都取消，每次打風就整個星期沒有生意做，現時真的很慘。」