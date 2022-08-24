前員工指控疏忽用戶資料安全　無意整頓假帳戶　Twitter否認批投機博關注

【有線新聞】社交平台Twitter前安全主管指控Twitter誤導聯邦監管機構，疏忽用戶個人資料安全，亦無認真應對假帳戶問題。Twitter否認指控，但周二收市股價仍下挫7.3%。

這份84頁重磅控訴書是由Twitter前安全主管扎特科提出，直指舊東家多個安全範疇有嚴重疏忽，包括違反2011年與聯邦貿易委員會達成的協議，無按承諾制訂保障用戶個人資料的安全計劃，又直指Twitter管理層根本無意整頓平台上的假帳戶。

假帳戶問題是Twitter面對全球首富馬斯克收購官司的重點之一。馬斯克已在Twitter轉載這份報道，其律師更提出傳召扎特科作供。馬斯克較早前質疑Twitter假帳戶氾濫，最終放棄收購，被Twitter入稟控告他違反交易協議。

扎特科的控訴書提及，Twitter行政總裁阿格拉瓦爾回應馬斯克時聲稱每日都有全力移除假帳戶，直指這個說法是謊言，指公司一味追求增加用戶數量，高層員工「跑數」有成果的話，最高可獲1,000萬美元花紅，但在移除假帳戶方面則毫無鼓勵。

「吹哨者」扎特科前身是美國極具份量的著名黑客「泥漿」，他稱曾多次反映公司安全漏洞，更因指出高層對董事局的風險匯報不盡不實，引發衝突，事後被行政總裁阿格拉瓦爾辭退。

阿格拉瓦爾向員工發電郵稱指控失實，形容控訴書內容不連貫、不準確，Twitter聲明更指辭退扎特科是因為他領導低效、表現不佳，質疑其指控是投機博取關注，損害Twitter及股東、用戶。