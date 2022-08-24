山頂纜車｜花近八億翻新後周六重開　透明車頂、續沒冷氣　成人來回加價六成至88元

【有線新聞】山頂纜車星期六重開，新列車改用玻璃天窗，加設無障礙設施，成人來回車費加價六成至88元，公司相信旅客體驗過會覺得物有所值。

停駛近一年的山頂纜車用了接近八億元翻新整個系統，換上新一代列車車身復古重用綠色，車頂轉為透明玻璃，抬頭望可以見到美景，不過車廂繼續無冷氣，只有通風系統。山頂纜車公司總經理曾瑛英：「如要加裝冷氣，除了電力（供應）問題，本身列車亦無法負荷這個重量，我們其實最希望所有遊客可以親身感受乘車過程中，山頂涼快的風及周邊鳥語花香的感覺。」

新車全長33.9米，載客量比上一代纜車大增七成半，每輛最多可載210人，座位及企位分別有167及43個，保留了木椅設計，地板就改為波浪形。纜車內亦增加了無障礙設施，就像車門旁的這些空間讓坐輪椅或帶嬰兒車的乘客在此泊車，亦有安全帶讓他們固定車子。花園道總站亦擴建了，月台裝了幕門，候車空間亦加大，還有全新的娛樂體驗區，可以容納1,300人。由入口到上車，全程沒有梯級，方便乘客出入。

新纜車成人來回車費由52元加價至88元，10月底前會有港人票價優惠，成人來回66元。曾瑛英：「相信所有遊客感受過我們五個體驗區及新纜車後都會認同票價是物有所值，我們真的需要兼顧本身纜車（營運）成本上漲及未來營運的持續性。」被問到可否確保未來五年不再加價，公司表示要先觀察經濟及旅遊業復甦情況再決定。